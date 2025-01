Investimento Notícia

Estado anuncia início da duplicação da ponte sobre o Rio Tega, em Caxias do Sul

De acordo com comunicado do governo, Eduardo Leite oficializará os trabalhos em participação de evento na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), no município, nesta quarta (29). Valor previsto é de R$ 50 milhões

