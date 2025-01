"BBB 25": Eva atende o Big Fone e ganha almoço especial

Eva terá direito a um almoço especial com a sua dupla, Renata.

Durante o programa Mais Você, da Globo, nesta quarta-feira (29), o Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 25. Quem atendeu a chamada foi Eva e, com isso, terá direito a um almoço especial com a sua dupla, Renata. Além disso, eles puderam chamar mais duas duplas para se juntar a eles: os escolhidos foram Maike e Gabriel e Joselma e Guilherme.