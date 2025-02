Brasil goleia o Chile e seca Argentina para ser campeão sul-americano sub-20

A seleção brasileira sub-20 venceu o Chile por 3 a 0, com gols de Deivid Washington e Pedrinho , e agora depende do Paraguai para ganhar o título da competição.

O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances para o Brasil. A equipe treinada por Ramon Menezes investiu em lances pelas pontas, com Wesley pela esquerda e Gustavo Prado pela direita, apoiados por Pedrinho e Breno Bidon. Porém, os chilenos conseguiram marcar bem as investidas brasileiras. Os escanteios cobrados por Pedrinho foram pouco aproveitados.