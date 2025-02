Mauro Santa Cecília, compositor de "Por Você" e "Amor pra Recomeçar", morre aos 63 anos

Mauro Santa Cecília morreu na noite do último sábado, aos 63 anos. Instagram/Mauro Santa Cecília / Reprodução

Autor de hits como Por Você e Amor Para Recomeçar, marcadas na voz de Frejat, o compositor e escritor Mauro Santa Cecília morreu na noite do último sábado (15), aos 63 anos, no Rio de Janeiro (RJ). A morte ocorreu em decorrência do câncer, conforme nota divulgada em sua página no Instagram.

A informação foi publicada pelo filho, Julio, na tarde deste domingo (16):

"Meu amado pai fez sua passagem, depois de quase sete anos em uma luta árdua e incansável contra dois cânceres. Sua jornada como artista e ser humano é um exemplo para mim e para inúmeras pessoas que conviveram com ele ou, de alguma forma, foram impactados por sua obra".

O velório será realizado na terça-feira (18), no Memorial do Carmo, no Rio.

Faixa do álbum Puro Êxtase (1998), do Barão Vermelho, Por Você é uma das canções mais lembradas de Mauro, tendo sida regravada por nomes que vão de Fábio Jr. a Sorriso Maroto.

Ele também trabalhou com nomes como Sandy e Júnior (O Preço), Wilson Sideral (Lançado no Mar), Biquíni Cavadão (Cada Um com a Sua Cara e Eu Sorrio), Hyldon (O Último Latino Americano), entre outros.

Recentemente, ele teve duas composições em parcerias com Guilherme Gê incluídas no disco Canções Para um Novo Mundo, de Ney Matogrosso e Hecto, que foi lançado no começo de janeiro: Canção Para um Novo Mundo e Solaris.

Entre seus livros de poesia estão Errância e A Sombra do Faquir. Também lançou um disco de samba, Hoje o Dia Raiou Mais Cedo, junto de Agenor de Oliveira e Rogério Batalha, contando com participações de Ney Matogrosso e Frejat.

Em publicação nas redes sociais, Frejat homenageou Mauro:

"Vai amigo, vá na fé! Você traçou seus caminhos na ética, na integridade dos seus princípios, no amor à arte e na sua poesia. Saudades vai deixar muitas, foram muitos anos de convivência, amizade, parceria e alegrias. Vai no teu caminho de luz. Descansa em paz".