PRF apreende quase 300 quilos de maconha em veículos argentinos na BR-468

Apreensões aconteceram em Três Passos, no noroeste do RS. Droga estava escondida em diversos compartimentos. DIVULGAÇÃO / POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste domingo (16), quase 300 quilos de maconha em dois veículos com placas da Argentina, na BR-468, em Três Passos, no noroeste do Estado. A droga estava escondida em diversos compartimentos dos automóveis.

De acordo com a PRF, o primeiro veículo abordado foi um Toyota Etios, com um argentino de 71 anos e uma paraguaia de 20 anos. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 110 quilos de maconha ocultados em assoalho, painel, porta-malas e para-choques do carro.

Pouco tempo depois, os policiais interceptaram uma caminhonete. No interior do veículo, foram localizados 187 quilos de maconha escondidos na carroceria e no assoalho. O casal argentino que ocupava o veículo afirmou desconhecer a existência da droga.

