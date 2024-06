Em vídeo Notícia

Grêmio 0x1 Inter: veja o gol e os melhores momentos do Gre-Nal pelo Brasileirão

Colorado levou a melhor no clássico, realizado em Curitiba. O gol foi marcado após cabeçada de Vitão e desvio em Gustavo Martins, no segundo tempo do clássico

22/06/2024 - 19h46min Atualizada em 23/06/2024 - 10h19min