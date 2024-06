O Grêmio irá às compras para qualificar o ataque no segundo semestre. A ideia é contratar dois centroavantes: um mais tarimbado e outro para o grupo. Especialmente no caso do primeiro, a direção traçou um perfil ideal: um atleta experiente em grandes ligas e com estofo para disputar posição com Diego Costa. Este nome é buscado no futebol europeu.