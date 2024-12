Com mais dois corpos encontrados, sobe para 11 o número de mortos após queda de ponte no Rio Tocantins

Os corpos de mais duas vítimas da queda da ponte Juscelino Kubitschek, no Rio Tocantins , foram encontrados nesta sexta-feira (27). O anúncio foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 19h. As informações são do g1 .

Com isso, chega a 11 o número de mortes confirmadas, com nove já identificados. Outras seis pessoas continuam desaparecidas . Também foram encontrados um caminhão que carregava ácido sulfúrico, uma moto e uma caminhonete.

Ao longo de quinta-feira (27), as buscas chegaram a ser suspensas devido à movimentação do que sobrou da estrutura, com risco de desabamento. No entanto, foram retomadas.