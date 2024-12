Depois de sucessivos recordes, qual é mesmo o maior dólar da história?

Foram tantos recordes nominais seguidos que ficou até difícil de saber qual foi mesmo a maior cotação do dólar na história. E se a resposta for "são coisas diferentes"? Complica? A coluna explica.

Em setembro de 2002, durante a campanha que levou à primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar atingiu a cotação nominal de R$ 3,99. Não é nada perto dos atuais R$ 6? Acontece que, corrigido só pelo IPCA, esse valor corresponderia hoje a nada menos de R$ 14,83 – mais do que o dobro do recorde nominal.

É um chute? Não, é uma conta fácil de fazer com a ajuda da Calculadora do Cidadão do Banco Central (veja a ferramenta aqui). É só escolher a opção "correção de valores", digitar o valor de uma determinada época, escolher o indicador de correção — a coluna usa o IPCA por ser tratar da inflação oficial do Brasil — e definir até quando se pretende atualizar o valor.