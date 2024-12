Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Solarium



Enio Stumpf e Gabriela Lampert, presidente e vice da Associação Sala de Arquitetos, ainda contabilizam o sucesso do lançamento do Magazine 52, realizado com as atenções da diretoria da entidade, e que reuniu na noite de 6 de dezembro, associados e parceiros no Rocca Gardenbar. Nesta edição, o projeto residencial dos arquitetos Max Manoel e Daniela Copetti foi o escolhido para ilustrar a capa. Na ocasião, a Associação entregou um mimo aos arquitetos mais engajados nas atividades propostas. Ao todo, foram 16 encontros, entre ações de integração e visitas técnicas. Entre os profissionais participativos, figuram Gabriela Meletti, Camila Sirtori, Flávia Mattana, Larissa Kanopp, William Tsuhako, Saymon Dall’Alba e Manoela Rossarola Corso.