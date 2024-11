A enóloga Caroline Gonzatti marcará presença na 5ª edição do Vieni Vivere La Vita Festival, entre amanhã e domingo, na Praça José Ferlin, em Monte Belo do Sul. Ela levará sua produção autoral da Seis Mãos para encantar o paladar dos entusiastas de vinhos e espumantes durante o encontro que contará com apresentações musicais, iguarias gastronômicas e artesanato. A entrada é franca, vale conferir!