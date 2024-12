Com salários de até R$ 18,4 mil, Janja tem "equipe informal" com 12 pessoas e já gastou R$ 1,2 milhão em viagens, diz jornal

Janja já almejou um gabinete exclusivo, mas ideia foi barrada pelo chefe da Casa Civil, ministro Rui Costa. Claudio Kbene / Divulgação

Apesar de não integrar formalmente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela da Silva, a Janja, administra uma equipe com 12 profissionais e que já gastou R$ 1,2 milhão em viagens desde 2023. É o que informa reportagem publicada pelo Estadão, de São Paulo, nesta quinta-feira (26).

Com assessores de imprensa, fotógrafos, especialistas em conteúdos para as redes sociais e um militar, o grupo comandado pela primeira-dama custa aproximadamente R$ 160 mil em salários. Os profissionais atuam em uma sala de 25 metros quadrados no terceiro pavimento do Palácio do Planalto, que foi reformado em julho deste ano.

Em resposta ao Estadão, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República afirmou que os servidores "compõem quadros de diferentes órgãos da Presidência da República e exercem suas funções de acordo com as atribuições fixadas na Lei nº 14.600/2023″, que reorganizou a Esplanada dos Ministério no início do terceiro mandato presidencial de Lula.

Ainda conforme o Estadão, a Secom não contestou os números apresentados pela reportagem que indicam os gastos dos servidores e seus respectivos salários. O órgão apenas informou os cargos exercidos.

Além dos 12 servidores, a primeira-dama ainda conta com uma equipe de segurança paralela formada por policiais federais. Os oficiais acompanham Janja em suas agendas e viagens, mas a seleção dos seguranças costuma variar a cada destino. Entre policiais federais, agentes e delegados, oito oficiais acompanharam Janja em Paris, para a abertura dos Jogos Olímpicos.

A organização

Os integrantes da equipe de Janja atuam em diferentes setores do governo federal. Jornalista formada, Neudicléia Neres de Oliveira, conhecida como Neudi, é assessora especial do Gabinete Pessoal do Presidente da República, mas com Janja atua como "chefe de gabinete".

Na linha de sucessão, Brunna Rosa Alfaia atua no dia a dia da primeira-dama. Ela é chefe de Estratégia de Redes (Seres) da Secom, responsável por administrar alguma das principais redes sociais do governo, como o SecomVC, que acumula 223 mil seguidores no Instagram.

Priscila Pinto Calaf é diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, chefiada por Brunna. Ela também atua no cotidiano de Janja.

Leia Mais Janja adota cão resgatado de inundação em Canoas e batiza de "Esperança"

Janja ainda possui seu fotógrafo próprio, Cláudio Adão dos Santos Souza. Conhecido como Claudinho, ele acompanha a primeira-dama em todos seus compromissos e já custou R$ 182,3 mil em viagens. Claudinho conta com um auxiliar, um deles é o gerente de projeto Wállison Breno Araújo, fotógrafo de 21 anos.

Outros nomes que costumam acompanhar Janja nas viagens são:

Juliana Aporta Gaspar, coordenadora de Redes Digitais na Secom;

Julia Camilo Fernandes Silva, assessora especial do Gabinete Pessoal da Presidência da República;

Edson Antônio Moura Pinto, assessor especial, capitão do Exército e ajudante de ordens da primeira-dama.

Cargo oficial negado

No início do terceiro mandato de Lula como presidente, Janja chegou a planejar seu próprio gabinete. A primeira-dama atuaria em pautas que abordam temas como feminismo, cultura e segurança alimentar.

Apesar de pleitear o cargo, ele foi negado. Presidente da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa barrou a concessão de um gabinete para Janja. O ex-governador da Bahia argumentou que a situação poderia se enquadrar como nepotismo, devido ao casamento com Lula.