Uiliam Michelon Quarteto lança segundo álbum, "Caminar", nas plataformas digitais

Rafael Diniz, Gleidson Dondoni e Rodrigo Ziliotto completam o Uiliam Michelon Quarteto, de Vacaria Tagor Antunes / Divulgação

Segundo álbum do acordeonista vacariense Uiliam Michelon e seu quarteto, “Caminar” está disponível a partir desta sexta-feira nas principais plataformas de streaming de música. O álbum traz oito faixas instrumentais autorais, sendo todas elas composições do acordeonista ou dos integrantes que completam o quarteto, Gleidson Dondoni (bateria e percussão), Rodrigo Ziliotto (baixo) e Rafael Diniz (guitarra e violão).

A exemplo do álbum de estreia, lançado em 2019, em “Caminar” o quarteto volta a explorar a conexão entre ritmos ancestrais latinos com a música urbana e contemporânea, unindo principalmente a passionalidade do tango à liberdade criativa e a imprevisibilidade do jazz.

Capa do álbum "Caminar" Divulgação / Divulgação

- Este álbum parte da necessidade de lançar um material novo que sempre move quem trabalha com música autoral. Nós focamos por um tempo em um tributo a Astor Piazzolla, que deixou essa veia autoral um pouco de lado. “Caminar” (caminhar, em espanhol), que é o título do álbum, tem a ver com essa questão, que é a de manter a carreira em movimento, de levar muito a sério o trabalho feito pela música, com o desafio de sempre agregar novos elementos às nossas composições, indo além das formas que já dominamos. Cada tema que levamos para o estúdio representa sempre um desafio, que irá nos exigir mais estudo para executar cada obra _ comenta Michelon.

Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto teve como contrapartida a realização de quatro concertos didáticos em escolas da periferia de Vacaria, que ocorreram na primeira semana de dezembro. As apresentações tiveram como objetivo despertar nos alunos uma reflexão sobre o processo artístico, estimulando na gurizada a descoberta de novas expressões culturais e explorar suas próprias formas de se manifestar artisticamente.