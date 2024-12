Confira os horários para assistir a 'O Auto da Compadecida 2" nos cinemas de Caxias do Sul

Continuação de um dos filmes mais queridos do público brasileiro, O Auto da Compadecida 2 está em cartaz nos cinemas de Caxias do Sul (confira horário no final da matéria).

Com grande elenco que reúne Taís Araújo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro), o longa tem produção da Conspiração e da H2O Produções.

Até a próxima quarta-feira, as sessões no Cinépolis, do Shopping Bourbon San Pellegrino, são às 14h15min, 17h, 19h30min e 22h. No GNC Cinemas, do Shopping Villagio Caxias, são às 13h45min, 16h15min, 19h e 21h20min.