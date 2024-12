Porto Alegre terá corrida de rua "100% limpa" em março

Marcio Rodrigues / Divulgação

O slogan não podia ser diferente: "Corra pelo exemplo!" Com percursos de três e seis quilômetros e modalidade kids, a 2ª POA Plast Run vai abrir o calendário 2025 das corridas de rua em Porto Alegre com uma promessa e tanto: se consolidar como uma prova "100% limpa". Será no dia 9 de março, no Pontal Shopping.

A iniciativa é a primeira do gênero no país a garantir que todos os copos plásticos usados para hidratação dos corredores sejam recolhidos - isso já ocorreu em 2024 com sucesso. Os itens são depositados pelos próprios participantes em coletores espalhados pela pista.

Quem já participou ou testeminhou eventos do tipo, sabe que, ao final, os copos costumam ficar espalhados por todo o trajeto, no chão, dando trabalho aos garis e nem sempre recebendo um fim correto.

Nesse caso, o material recolhido será enviado ao projeto Copinho Legal, que segue o modelo semelhante ao do já conhecido Tampinha Legal. O resíduo será encaminhado para reciclagem e convertido em dinheiro para apoiar entidades assistenciais.

De acordo com a gerente do Instituto SustenPlást, Simara Souza, a ideia surgiu para promover a educação e a conscientização.

— A POA Plast Run vai muito além do simples recolhimento de copos. O evento promove e incentiva boas práticas de cidadania por meio do exemplo. A primeira edição já foi um sucesso: 100% dos copos plásticos utilizados tiveram a destinação adequada, resultando em um percurso completamente livre de resíduos. Os corredores acolheram a proposta com tanto entusiasmo que ela inspirou outras 20 corridas, todas seguindo o mesmo formato da POA Plast Runa, que é a primeira corrida do Brasil nesse modelo. Temos plena certeza de que os números da 2ª edição irão superar as expectativas — diz Simara.

Serviço