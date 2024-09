Gastos e fontes de recursos Notícia

Informações sobre viagens de Janja a Nova York são mantidas em sigilo por governo federal, diz jornal

Primeira-dama foi à cidade estadunidense integrando a comitiva brasileira do Ministério das Mulheres durante a 68ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher. Folha de S. Paulo entrou com diferentes pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), que foram negados

22/09/2024 - 18h55min Atualizada em 23/09/2024 - 10h29min