A duas semanas do primeiro turno, os principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre ajustam as estratégias de campanha e reforçam as mobilizações de rua. O domingo de sol e temperatura amena na Capital favoreceu o corpo a corpo, com Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) percorrendo bairros, comunidades e eventos populares.