Pesquisa Quaest para a prefeitura de Porto Alegre mostra Melo com 41% e Maria do Rosário com 24%

O prefeito Sebastião Melo (MDB) mantém vantagem sobre os demais candidatos na segunda pesquisa Quaest à prefeitura de Porto Alegre. Encomendado pelo Grupo RBS e divulgado nesta terça-feira (17), o levantamento mostra Melo com 41% das intenções de voto, cinco pontos percentuais acima da medição anterior, de 27 de agosto, quando tinha 36%. Maria do Rosário (PT) segue em segundo lugar, agora com 24%, sete pontos abaixo da pesquisa anterior, quando aparecia com 31%.