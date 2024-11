Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Jaqueline Concer Martins realizou, na manhã do sábado, dia 9, em parceria com o elenco da ConfrArtes, entidade que ela preside, o Leilão Beneficente de Arte que ocupou a Sala de Cinema Ulysses Geremia do Centro de Cultura Ordovás. A ação filantrópica e cultural arrecadou cerca de R$60 mil reais que serão destinados para o Projeto Eagle da Fundação Caxias e para a manutenção do Acervo Municipal de Artes Plásticas e da Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto. O receptivo contou com o repertório ao vivo do Quarteto de Clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul e apoio do leiloeiro Giancarlo Peterlongo. Quem desejar colaborar, lotes com obras de artistas ainda podem ser arrematados por meio do site peterlongoleiloes.com.br até o fim do mês.