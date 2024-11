Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Movimento



A empresária Neusa Pietta convida a comunidade para engajar com a terceira edição da MiniRústica, evento em alusão ao Diabetes Infantil, que ocorrerá no próximo domingo, dia 24 de novembro, a partir das 9h, com largada na pista de atletismo do Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Neusa conta com o apoio do prefeito Fabiano Feltrin, do vice-prefeito Jonas Tomazini e da presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul , vereadora Marisol Santos. Durante a ocasião, serão distribuídas 150 canetas de insulina recicladas e transformadas em esferográficas para quem participar.