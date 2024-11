Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A criadora de moda, a designer Juliana Sanmartin, comandante da grife homônima, acaba de anunciar que fixará sua bandeira fashion na Casa Juliana Sanmartin. A flagship ocupará os dourados domínios da Rua Quintino Bocaiúva, em Porto Alegre, mesmo local antes dominado pela etiqueta do talentoso designer de moda Carlos Bacchi. O soft opening está agendado para amanhã, às 11h, com as atenções, também, da arregimentadora em tempo integral Roberta Sehbe. Por aqui, é possível conferir as detalhadas peças desenvolvidas em couro na loja de Fabrícia Machado.