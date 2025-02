Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Ritielle, Luiz e Jandyra Dal Pizzol, comandantes da grife Dominator Brand, vibram com a inauguração do endereço conceito da marca de confecção em couro, sábado, no roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves Dominator Brand / Divulgação

Identidade

A empresária Márcia Costa, diretora da Drops de Menta, apresenta, hoje, logo mais à noite, em reunião para a imprensa e influenciadores a coleção Outono/Inverno 2025 intitulada Villarica, com inspiração no vulcão homônimo localizado no Chile. A flagship da marca servirá de passarela para os modelos da campanha Marina Boff e Bruno Balbinot desfilarem as tendências da temporada ao lado de Márcia. A função fashion também pode ser conferida pelo @dropsdementaoficial, no Instagram, para que o fã clube da marca.

Fabíola Paglioli Dannenhauer coleciona elogios por sua graduação em Medicina Veterinária com festa, sexta-feira, que ocupou os salões do Palacete Eberle Bruno Zulian / Divulgação

Modo Avião

A dermatologista Grasiela Monteiro embarcará dia 4 de março, com destino à Dubai, para participar de uma atualização da empresa suíça Neauvia, junto ao Centro Internacional de Treinamento Médico, nos Emirados Árabes Unidos. O conteúdo será sobre as tecnologias Plasma IQ e Laser Me, oferecidas por desde 2024. As práticas também estarão ligadas à anatomia facial e ao uso de injetáveis com ácido hialurônico. Grasiela retornará ao Brasil no dia 10 de março, com muitas novidades a serem testadas por seus pacientes.

Luana Selau comemorou a chegada de seus 30 anos, sexta-feira, com afagos extras do namorado, Marcos Voges Arquivo Pessoal / Divulgação

Elementos

Ricardo Comandulli, um dos comandantes da Lizt, revelou a nova vitrine do endereço, assinada pela arquiteta Laiane Magalhães. Baiana radicada em Caxias do Sul há 15 anos, a criativa profissional evidenciou o conceito tropical chic com todo o frescor e a energia do verão em um ambiente sofisticado que, agora, pode ser apreciado pela comunidade.

A arquiteta baiana radicada caxiense, Laiane Magalhães selou parceria com a Lizt e apresenta a vitrine do endereço de décor com cores solares e texturas naturais Pedro Gelatti / Divulgação

Brilhante

Sempre inspiradora, Silvana Dalle Grave comemora a data querida nesta quarta-feira, dia 26. Dona de força e sensibilidade típicas de uma pisciana, ela será o centro das atenções de familiares e amigos. À ilustre aniversariante, votos de um ciclo repleto de realizações e felicidades.

José Paim de Andrade Junior e José Ernesto Marino Neto, sócios do Kempinski Laje de Pedra, celebraram a entrega do edifício Bosque, que abriga o novo espaço do empreendimento hoteleiro em Canela, dia 19, durante encontro para convidados no 1835 Carne e Brasa We Are Now / Divulgação