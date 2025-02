Veja quem abençoou o casamento de Caren Andrigheti Grazziotin e Samuel Zanotto Brizola

Caren & Samuel

A biomédica caxiense Caren Andrigheti Grazziotin trocou alianças e juras de amor com o advogado Samuel Zanotto Brizola, em cerimônia realizada ao vespertino do sábado, dia 22, no altar da capela da Vinícola Campestre, em Vacaria. Familiares e amigos do jovem casal foram acolhidos com a elegância dos pais deles, Carlos Affonso Grazziotin, Carmem Andrigheti Grazziotin, João Alberto Brizola e Maristella Zanotto Brizola, durante jantar com sequência dançante ao som do repertório ao vivo do incensado MC Jean Paul, da banda Mais Amor e do DJ Eddie Rezende.