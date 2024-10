A psicóloga caxiense Marina Heinen é envolvida pelo propósito do desenvolvimento emocional

Por conta da defesa da tese de doutorado, aprovada no último dia 25 de setembro, a coluna conversou com a psicóloga caxiense Marina Heinen. Ela é uma profissional dedicada à saúde mental com um olhar cuidadoso e profundo sobre as relações familiares e o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Formada pela PUC-RS, com direito à Láurea Acadêmica, Marina, filha de Carlos Heinen e Roseli Zurlo Heinen, construiu a carreira como especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental na Infância e Adolescência, Psicoterapia e Intervenções Familiares, e Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente, ela é terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapia Cognitiva.