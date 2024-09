Barba, cabelo e bigode: a tríade que sustenta o sucesso do empresário Josias Espindola

A persona em foco neste fim de semana é elevada com a presença de Josias Espindola Ribeiro, porto-alegrense, que encontrou em Caxias do Sul seu lugar no mundo. Há nove anos construiu carreira e fez de sua vida particular alicerçada em valores sólidos como resiliência, determinação e empatia, combustível para sua realização como barbeiro e empresário no comando da Espindola Barber Shop. Dono de uma história marcada por desafios e superações revela aqui o que moldou seu caráter positivamente.