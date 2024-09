Adjetivos como autêntico, criativo e resiliente definem o caxiense Jônatan Cruz, nascido sob a égide do signo de Peixes, primogênito de oito irmãos. O filho de Nilcei de Oliveira Cruz demonstra sensibilidade para a arte e a moda desde cedo. Esse traço se desenvolveu ao longo dos anos até a conquista do diploma em Design de Moda pela Universidade de Caxias do Sul.