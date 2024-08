A liberdade como premissa na trajetória de Estélvia Araldi

Estélvia Araldi, cirurgiã-dentista com um currículo de duas décadas de atividade, natural de Santa Bárbara do Sul, e radicada em Caxias do Sul desde o início de sua vida acadêmica, é dona de uma trajetória marcada por excelência e pela busca constante de aperfeiçoamento. Formada em 2003 pela Universidade Luterana do Brasil, a filha de Libório Araldi e Nerina Tonon Araldi se especializou em Ortodontia e Prótese Dentária e se dedicou ao ensino e à pesquisa, tanto que atualmente é doutoranda em Odontologia na Ulbra e na University of British Columbia, no Canadá. A carreira de Estélvia é pautada por uma visão clara de que o aprendizado nunca deve cessar.