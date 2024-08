A extraordinária inspiração e o valioso aprendizado de Daniela Palandi

Quando frequentemente abordamos a definição do que compreendemos por elegância, em sua mais completa tradução, temos como referência Daniela Cristina Palandi, uma mulher de destaque. A bonita esposa do industrial João Saccaro, com quem celebra 30 anos de união, e mãe de Theodora, 11, e Enzo, nove, é uma capricorniana, do dia 4 de janeiro, e caxiense com orgulho. A filha de Pedro Palandi e Leda Boff Palandi (in memoriam) sempre buscou conhecimento e independência desde cedo. Nascida no seio de uma família de agricultores, ela é a primogênita de quatro filhos. Seu desejo por uma carreira sólida a levou a cursar Administração em Marketing pela FSG, concluindo sua formação em 2006. Com uma trajetória notável no ramo de tecnologia e vendas, Daniela conquistou sua independência e autoconfiança, qualidades que foram essenciais para seu sucesso como franqueada da Saccaro há 16 anos. Hoje, é um exemplo de como é possível equilibrar a vida pessoal e profissional com maestria, detalhes preciosos de uma sofisticação, sem perder a conexão com as suas raízes. Entre tantos afazeres e responsabilidades, Daniela é co-fundadora e presidente da Top Decor Serra, associação que fomenta o relacionamento entre lojistas, arquitetos e designers. No próximo sábado, 17, ela se despedirá do cargo durante um encontro da classe no Ostara, da Monte Astral Vinícola, deixando sua indelével marca de um grande feito, revelando um legado de liderança e de inovação. Conheça mais sobre o que pensa e define a nossa entrevistada deste fim de semana: