Num dia como hoje, há 25 anos, Vladimir Putin assumia o poder da Rússia; veja a linha do tempo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Num dia como hoje, há 25 anos, Vladimir Putin assumia o poder da Rússia . O ex-chefe do serviço de espionagem russo FSB, assumiu o poder em 31 de dezembro de 1999 . Na ocasião, o então presidente, Boris Yeltsin, renunciou e cedeu o cargo a seu então primeiro-ministro, Putin.

Logo em 2000 , ano seguinte, Putin venceu as eleições gerais e foi consagrado presidente. Em 2004, se reelege u.

Até 2008, a Constituição da Rússia só permitia uma reeleição para presidente. Na ocasião, Dmitri Medvedev, apoiado pelo então mandatário, venceu o pleito e o vencedor nomeou Putin novamente como primeiro-ministro . No mesmo ano, o Parlamento russo aprovou a ampliação do mandato de quatro para seis anos.

Em 2012, Putin foi novamente candidato e foi eleito no primeiro turno com mais de 63% dos votos. Em 2018, reeleito com mais de 76%.