Entenda como é o gatilho de renovação automática do contrato de Quinteros com o Grêmio

Gustavo Quinteros foi anunciado neste sábado (28) pelo Grêmio Vélez / Divulgação

O novo técnico Gustavo Quinteros assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2025. Porém, conforme apurado por GZH, o acordo tem um gatilho de renovação automática por mais uma temporada caso o treinador conquiste a vaga na Copa Libertadores 2026, com valores já pré-estabelecidos.

Em um primeiro momento, a ideia era fazer um vínculo apenas até o final de 2025, quando termina a gestão do presidente Alberto Guerra, uma praxe histórica no clube. Porém, treinadores estrangeiros com algum currículo dificilmente aceitam acordos inferiores a dois anos. Essa situação, em determinado momento, chegou a gerar um impasse nas negociações.

Contudo, Quinteros, os dirigentes do Grêmio e os intermediários envolvidos chegaram a um consenso ao vincular a renovação automática a um resultado esportivo. No caso, a vaga na Libertadores, hipótese em que a permanência do treinador por mais um ano provavelmente será um desejo do clube, independentemente de quem estiver à frente da gestão.

Gustavo Quinteros chega ao clube com quatro profissionais integrando a sua comissão técnica: os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros e o preparador físico Hugo Roldán.