Habitantes de Moscou pedem 'paz na Ucrânia' para 2025

"Que a paz reine", desejam vários moradores de Moscou nas ruas do centro da cidade no início do novo ano, expressando a sua "esperança" de que o conflito na Ucrânia chegue ao fim e a "estabilidade" retorne ao seu país.

As forças russas atacaram Kiev novamente na madrugada desta quarta-feira, deixando pelo menos um morto, segundo as autoridades ucranianas.

"O meu maior desejo para todos os russos é que a guerra acabe, que a paz reine no nosso país, que todos sejam felizes", declarou Svetlana Khodchenkova, entrevistada pela AFP no centro de Moscou.

Giorgi Maisuradze, um pedreiro de 52 anos, também garante que quer o fim do conflito, ao mesmo tempo que apoia o presidente russo, Vladimir Putin, no poder há 25 anos.

"Ele é um bom homem! Sem ele, a Rússia estaria de joelhos", estimou, mostrando sua camiseta estampada com o símbolo soviético da foice e do martelo.

Em um momento de incerteza no Ocidente sobre a continuidade do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, com o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca a partir de 20 de janeiro, o chefe do Kremlin continua exigindo a rendição da Ucrânia, sua renúncia de pertencer à Otan e os territórios ucranianos anexados.