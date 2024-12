Destaque do Vélez deixa o clube, e imprensa argentina diz que Quinteros quer levá-lo para o Grêmio

Aquino era o meia central do time de Quinteros campeão argentino. Vélez / Divulgação

Apontado como o principal jogador da campanha do título do Campeonato Argentino, o meia Claudio Aquino deixou o Vélez Sarsfield. O jogador, que tem contrato encerrando em 31 de dezembro, anunciou em suas redes sociais que não irá renovar com o clube. De acordo com a imprensa argentina, o técnico Gustavo Quinteros tem interesse em levar o jogador para o Grêmio.

Claudio Aquino esteve perto de deixar o Vélez no meio do ano por uma proposta do Boca Juniors, mas optou por seguir no clube por conta da briga pelo título argentino. De acordo com o jornalista Martin Etcheverry, que cobre o Vélez Sarsfield, o Boca novamente procurou Aquino, mas foi informado da concorrência do Grêmio por indicação de Gustavo Quinteros.

— Boca entrou em contato e foi informado que ele estava esperando a definição do que iria acontecer entre Quinteros e Grêmio. Quinteros tem intenção de levá-lo para o Grêmio — disse Etcheverry a Zero Hora.

Com 33 anos, Claudio Aquino teve uma rápida passagem pelo futebol brasileiro. Em 2016, ele esteve no Fluminense, mas não foi aproveitado pelo técnico Levir Culpi. O meia deixou o clube carioca com apenas dois jogos disputados.

Aquino era o meia central da linha de três do sistema 4-2-3-1 de Quinteros no Vélez. Com grande liberdade de movimentação no setor ofensivo, ele disputou todos os 27 jogos do Campeonato Argentino, com nove gols marcados e quatro assistências.

Como tem contrato encerrando com o Vélez, Claudio Aquino negocia na condição de agente livre. O Grêmio ou qualquer outro clube que quiser contratá-lo não precisará pagar nada ao clube argentino.