Vinte e sete pessoas são condenadas à morte por tráfico de drogas no Vietnã

Vu Hoang Anh, líder do grupo e notória chefe do crime organizado, conhecida como Oanh Ha, está entre os condenados à morte, informou o jornal Tuoi Tre.

De acordo com o tribunal, Oanh Ha, 67 anos, liderou os homens condenados no transporte e tráfico de 626 kg de drogas do Camboja para consumo em Hanói, Ho Chi Minh e outras cidades do Vietnã.