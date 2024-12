O feriadão que marca o fim de 2024 e o início de 2025 poderá ser aproveitado em frente à televisão. A programação da TV aberta, por assinatura e do streaming reservam boas opções para quem quiser curtir de forma mais intimista, em casa, longe das festas e badalações.

Abaixo, Zero Hora compartilha dicas do que assistir neste período. Confira!

Na TV aberta

Retrospectiva do ano

Sandra Annenberg apresenta a "Retrospectiva 2024" nesta sexta, dando início à programação da Globo alusiva ao Réveillon. Fabio Rocha / TV Globo,Divulgação

Passadas as festividades natalinas, a TV Globo estreia sua programação de Réveillon nesta sexta-feira (27), com a tradicional retrospectiva do ano. O programa será apresentado por Sandra Annenberg, titular do Globo Repórter, e irá ao ar após Mania de Você.

Entre os tópicos abordados, haverá destaque para a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul no mês de maio. Imagens que marcaram o período e alcançaram repercussão nacional e internacional, como a do resgate do cavalo Caramelo, prometem emocionar mais uma vez os espectadores.

— Este é mais um ano em que sofremos com os efeitos da emergência climática — comentou Sandra Annenberg em material enviado pela emissora. — Vamos mostrar tudo o que ocorreu no mundo com esses extremos, além daquelas imagens de flagrantes impressionantes, as notícias que impactaram nossas vidas e as descobertas que podem mudar nosso futuro — detalhou a jornalista.

Para a apresentadora Sandra Annenberg, o programa é um convite à reflexão:

— A retrospectiva nos dá a oportunidade de rever o "filme" que foi o ano que passou e de entendermos tudo o que aconteceu, onde erramos e como podemos melhorar.

Showzaço da virada

Maria Bethânia e Caetano Veloso se apresentarão na Praia de Copacabana, no Rio, em show que será transmitido pela Globo. Divulgação / @livenation / Instagram

A TV aberta reserva uma excelente alternativa para quem for passar a virada do ano em casa. Na noite de 31 de dezembro, a Globo transmitirá o tradicional show de Réveillon da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Serão exibidas as apresentações do palco principal montado sobre as areias da praia, dando ao público a chance de acompanhar de casa shows de alguns dos maiores nomes da música brasileira.

Caetano Veloso e Maria Bethânia, que vêm emocionando brasileiros de diferentes cantos do país com sua turnê conjunta (que chegará a Porto Alegre no dia 22 de março), serão os responsáveis por abrir a noite, por volta das 20h.

Depois, será a vez de Ivete Sangalo levantar poeira em Copacabana. Ela iniciará sua apresentação perto das 22h e permanecerá no palco até a contagem regressiva para a virada.

Já quem abrirá os trabalhos do novo ano será Anitta. A cantora subirá ao palco logo após a tradicional queima de fogos, dando as boas vindas a 2025 com um show recheado de hits.

A madrugada de Réveillon ainda terá apresentações de Xand Avião e da escola de samba Unidos do Viradouro, responsável por encerrar o Show da Virada, por volta das 3h30min.

Além da TV Globo, as performances serão exibidas no Globoplay e no canal por assinatura Multishow. O comando da transmissão ficará a cargo da jornalista Tati Machado.

Na TV por assinatura

Maratona de filmes de ação

Maratona de ação exibirá filmes como "Carga Explosiva 3". Reprodução / Reprodução

Para quem gosta de filmes de ação, a dica é ficar sintonizado no canal por assinatura A&E Movies, que exibirá produções do gênero durante 48 horas ininterruptas, ao longo da terça (31) e da quarta-feira (1º).

A maratona reunirá títulos eletrizantes como Carga Explosiva 3, Carta Selvagem e O Estrangeiro, entre outros. As produções prometem agitar o Réveillon de quem prefere passar a data pertinho da televisão, mas bem longe da monotonia.

Por dentro da família real

Filme "Harry & Megan: Um Amor Real" será exibido em maratona de produções sobre a realeza britânica. Lifetime / Divulgação

Outra maratona da TV por assinatura pode agradar quem não for tão adepto das explosões e pancadarias. A partir das 18h do último dia do ano, o canal Lifetime exibirá uma sequência de produções que retratam os bastidores da realeza britânica.

A maratona será composta por quatro filmes: William e Kate, Harry & Megan: Um Amor Real, Harry & Megan: Primeiro Ano de Casados e Harry & Megan: Escapando do Palácio. Todas as produções são assinadas pelo canal.

No streaming

Nova temporada de série aguardada

O protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) vai retornar ao jogo mortal na segunda temporada de "Round 6". No Ju-han/Netflix / Divulgação

O feriadão de Ano-Novo também pode ser a oportunidade perfeita para maratonar a tão aguardada segunda temporada de Round 6. A série sul-coreana ganhou sete novos episódios nesta quinta-feira (26), dando continuidade à história que conquistou espectadores de todo o mundo e se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

Na nova leva de capítulos, o protagonista Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, vai retornar ao jogo mortal que foi apresentado ao público na primeira temporada. Novos competidores também devem entrar no torneio macabro, trazendo novos núcleos e histórias ao universo da série.

Conforme adiantado pelo criador Hwang Dong-hyuk, a segunda temporada de Round 6 terá um enredo ainda mais sangrento. O público também pode esperar descobrir maiores detalhes sobre quem está por trás do jogo.

Mas não espere que todos os segredos sejam revelados, pois a série terá ainda uma terceira temporada, já confirmada pela Netflix.

Estreia de Dira Paes na direção

Dira Paes e Humberto Carrão estrelam "Pasárgada", primeiro filme dirigido pela atriz. Globo / Divulgação

O longa nacional Pasárgada, que marca a estreia da atriz Dira Paes na direção, chegará ao catálogo do Globoplay neste sábado (28), depois de passar pelos cinemas em setembro deste ano.

O filme conta a história da bióloga Irene, personagem de Dira que é especialista no estudo de aves. Aos 50 anos, ela leva uma vida solitária enquanto desenvolve seu projeto de pesquisa na Mata Atlântica, até que descobre um novo mundo ao cruzar seu caminho com o de Manuel, um guia da região, interpretado por Humberto Carrão, que é capaz de se comunicar com os pássaros.

No decorrer da obra, Irene se torna um enigma para os espectadores, que são convidados a desvendá-la sequência após sequência. O filme também traz reflexões sobre a relação dos humanos com a natureza e uma forte mensagem de combate ao tráfico de animais.