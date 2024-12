Destaque do Gauchão de 2023, volante retorna ao Caxias sonhando alto: "Entramos no Gauchão buscando o título"

O bom filho a casa torna. O famoso dito popular que demonstra o sentimento de felicidade pelo retorno de alguém especial à família representa bem a volta de Vini Guedes ao Caxias. Aos 25 anos, o volante que se destacou no Gauchão 2023 vestirá novamente a camisa grená após duas temporadas no futebol potiguar .

Quando deixou o Caxias em abril de 2023, Vini Guedes havia se transformado num dos maiores destaques da campanha do time de Thiago Carvalho, que levou o clube ao vice-campeonato gaúcho. Por cerca de R$ 200 mil, o América-RN tirou o volante do Estádio Centenário depois de apenas 13 partidas, todas pelo Estadual .

— Infelizmente essa última temporada pra mim foi um pouco difícil. Acabei sofrendo um pouco com a lesão, mas graças a Deus estou recuperado. E estar voltando para o lugar em que me sinto em casa, onde eu fui muito feliz, ajuda muito também nesse processo — revelou Guedes.

O volante esteve em campo no primeiro teste grená da pré-temporada, no fim de semana, quando a equipe de Luizinho Vieira derrotou o Avenida, por 1 a 0, em Santa Cruz do Sul. Além dele, o meio-campo escalado teve as presenças de Guilherme Mantuan e Tomas Bastos.