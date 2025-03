Procissão luminosa, visitas com a imagem do padroeiro, trezenas e missas: como será a 147ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves 

O lema desta edição é "Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação". Bruno Todeschini / Agencia RBS

As celebrações ao padroeiro de Bento Gonçalves já têm data para começar. Na noite desta segunda-feira (3), organizadores e festeiros anunciaram a programação da 147ª Festa de Santo Antônio, a ser comemorada no dia 13 de junho.

O lema desta edição é Pelo Olhar de Santo Antônio Contemplamos a Criação, inspirado na Campanha da Fraternidade de 2025, que terá como tema Fraternidade e Ecologia Integral.

O primeiro evento oficial dos festejos será a tradicional Procissão Luminosa, no dia 10 de março, às 19h30min, com saída da Rua Marechal Floriano, na esquina com a Rua Estefânia Pasquali, junto à escadaria e chegada para a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio em frente ao Santuário Santo Antônio.

Nesta edição, para homenagear voluntários e forças de segurança que atuaram no resgate aos atingidos pelos eventos climáticos do ano passado, haverá a participação do Trail Clube Bento Gonçalves (TCBG) e da Guarda Civil Municipal (GCM). Durante a procissão também será possível doar alimentos não perecíveis, que serão destinados à Casa Pão dos Pobres da Paróquia Santo Antônio, que atende cerca de 400 famílias por mês.

As visitas com a imagem do santo em entidades do município se iniciam no dia 1º de abril e seguem até 1º de junho, passando pelos colégios católicos de Bento Gonçalves, comunidades atendidas pela paróquia, além do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, e o Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, de Pinto Bandeira.

As visitas também ocorrem na prefeitura de Bento, na APAE, na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves e no Hospital Tacchini.

No dia 1º de junho, um domingo, às 15h, está programada a missa com bênção da saúde. Já as trezenas serão celebradas de 31 de maio a 12 de junho, sempre às 18h, no Santuário Santo Antônio. Em 13 de junho, feriado municipal e dia de Santo Antônio, a programação votiva começa às 6h, com a alvorada festiva e o toque dos sinos, tendo a missa campal, às 15h, seguida da procissão com a imagem do Padroeiro pelas ruas centrais como um dos destaques.

Serão celebradas missas às 7h, 8h30min, 10h, 15h (campal) e 18h. Durante todo o dia, haverá bênçãos individuais e confissões junto ao largo do santuário e no Recanto Santo Antônio.

Ação entre amigos e novidades

Com o objetivo de arrecadar fundos para atividades pastorais e na construção de novas igrejas, nas comunidades, há vários anos, a paróquia realiza a Ação entre Amigos. Neste ano, como nas últimas edições, serão vendidas cartelas com dois números ao valor de R$ 10, concorrendo a prêmios que vão de um colchão até um carro zero km.

Como novidades, durante a 147ª Festa de Santo Antônio, serão realizadas atividades lúdicas com os estudantes das escolas católicas, bem como os colégios das redes municipal e estadual de ensino de Bento. Também serão realizadas sessões de cinema com o filme Antônio de Deus em algumas tardes do mês de maio, nas salas do Shopping Bento.

Por fim, para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, comemorados em maio de 2025, a missa da trezena do dia 6 de junho será rezada em italiano. Logo depois, no Salão Paroquial, será realizada uma quermesse, promovida pelas comunidades da paróquia.

Durante o anúncio da programação, também foi divulgado o cartaz da 147ª Festa de Santo Antônio. A peça publicitária é criação da agência Orgã, de Bento Gonçalves.

Cartaz da festa destaca a imagem de Santo Antônio, que está no altar do Santuário, em Bento, e que foi restaurada em 2024. Agência Orgã / Divulgação