Vítima de afogamento, presidente do Sindicomerciários de Vacaria será sepultado nesta quarta-feira

Rodrigues estava, segundo as equipes, em grau seis de afogamento quando foi localizado. Corpo de Bombeiros de Santa Catarina / Divulgação

Lucas Orsi Rodrigues, 38 anos, morreu afogado em Imbituba, no litoral catarinense, na tarde de segunda-feira (3). Ele era o atual presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicomerciários) de Vacaria. A identificação foi confirmada pela delegacia do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a vítima submergiu na Lagoa do Quintino, no bairro Alto Arroio. Quando foi resgatado, Rodrigues estava em grau seis de afogamento, o considerado mais grave na escala do CBMSC. A ocorrência foi registrada às 16h35min.

O atendimento durou cerca de 40 minutos, com procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, mas ele não resistiu.

Nas redes sociais, o Sindicomerciários de Caxias do Sul emitiu uma nota de pesar, em solidariedade com familiares e amigos, pelo dirigente sindical e integrante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

"Lucas sempre esteve à frente das batalhas em prol de melhores condições de trabalho e justiça social, deixando um legado de resistência e compromisso com os trabalhadores. Sua partida representa uma grande perda para o movimento sindical e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz a publicação.

Despedida

O velório de Lucas Orsi Rodrigues ocorre na Funerária Lovato, em Vacaria. Uma cerimônia religiosa será realizada às 10h30, nesta quarta-feira (5), e o sepultamento está marcado para às 11h, no Cemitério da Porteirinha. Ele deixa esposa, Deise, e dois filhos, Bernardo e Bruno.