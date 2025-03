Morre passageira que se envolveu em acidente com caminhão na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Foi confirmada pela Polícia Civil a morte da segunda vítima de uma colisão entre um Fiat Punto e um caminhão Scania R 450 ocorrida na tarde de segunda-feira (3). Maria Hilda Dutra Lorandi não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Pompéia. Ela era a passageira do veículo de passeio.

Além da mulher, Elizeu Lorandi, motorista do automóvel, morreu a caminho do hospital ainda na tarde de segunda. A colisão foi registrada trevo de acesso aos Pavilhões da Festa da Uva, no bairro Nossa Senhora da Saúde, no km 78.