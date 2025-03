Homem fica ferido em acidente envolvendo caminhão e moto na Rota do Sol

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na Rota do Sol deixou uma pessoa ferida. De acordo com a comunicação do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu por volta de 10h50min desta terça-feira (4). O homem de 45 anos foi encaminhado com lesões corporais para um hospital de Capão da Canoa.