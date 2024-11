Como é feita a discussão  sobre o campus da UFRGS em Caxias do Sul por meio das entidades da região

O sonho de a Serra Gaúcha ganhar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está cada vez mais perto, mas ainda há muitas lacunas que cercam o assunto, principalmente quando o tópico são a definição dos cursos a serem ofertados na unidade. Um dos movimentos que está trabalhando ativamente para trazer os estudantes, empresas e todos os interessados para a discussão é o Fórum das Entidades, Movimentos e Pastorais Sociais, coordenado pela ex-vice-prefeita Marisa Formolo. Com mais de 30 integrantes de todas as cidades da região como Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e Veranópolis, o grupo tem como objetivo fazer uma "ponte" com a UFRGS para explicar quais são as necessidades dos moradores da região quando o assunto é ensino superior gratuito.