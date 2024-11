É desrespeito citar Deus para o que quer que seja na política

Sou caxias. Posso chiar, argumentar e reclamar, mas se tem uma regra, eu sigo. Gosto de coisas claras, bem comunicadas. Isso tem o lado bom, mas também o ruim. Preciso abrir a cabeça para flexibilizar o que pode ser flexibilizado e não ficar presa à burocracia de uma regra que talvez já não faça mais sentido. Me incomoda profundamente quando alguém não faz sua parte como deve ou foge de uma combinação. Acredito mesmo que para as coisas funcionarem cada um tem que seguir as leis e fazer o que precisa ser feito.