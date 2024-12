Quem são os 40 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado

Bolsonaro, general Braga Netto e general Augusto Heleno estão entre os indiciados. Jefferson Botega/Fabio Rodrigues Pozzebom/Thony Belizaire / Agência RBS/Agência Brasil/AFP

A Polícia Federal indiciou, em 21 de novembro, 37 pessoas pela trama de um golpe de Estado, incluindo os atos de 8 de Janeiro, que teriam o objetivo de remover do poder o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022. Em 11 de dezembro, outros três militares foram indiciados, elevando o total de envolvidos para 40.

Pela organização antidemocrática, que envolveu a redação de uma minuta para chamar novas eleições e prender o ministro Alexandre de Moraes (STF), estão indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares, políticos e ex-ministros.

Agora, caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se denuncia os suspeitos pelos crimes ao Supremo Tribunal Federal.

Quem são os 40 indiciados

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Já foi preso pela Polícia Federal sob suspeita de intermediar a inserção ilegal de dados no cartão de vacinação de Bolsonaro. Também foi investigado por suposto acordo com o tráfico e expulso do Exército após punições disciplinares. Ex-major, virou advogado. Concorreu a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PL em 2022, mas não se elegeu.

Alexandre Castilho Bitencourt da Silva

Liderou o 6º Batalhão de Polícia do Exército até fevereiro de 2022. Teria sido um dos redatores da Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. O objetivo do documento seria pressionar o comando da força a aderir a um golpe de Estado.

Alexandre Rodrigues Ramagem

Ramagem comandou a Abin durante o governo Bolsonaro. Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Delegado da Polícia Federal. Foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro. É próximo da família do ex-presidente e se filiou ao PL. Em 2022, foi eleito pela sigla deputado federal no Rio de Janeiro. Na eleição de 2024, concorreu, com o apoio de Bolsonaro, à prefeitura do Rio, mas foi derrotado no primeiro turno.

Almir Garnier Santos

Almir Garnier Santos foi comandante da Marinha. Tânia Rêgo / Agência Brasil/Divulgação

Almirante de esquadra, comandou a Marinha em parte do governo Bolsonaro, entre abril de 2021 e dezembro de 2022. Segundo a delação de Mauro Cid, seria simpático a um golpe de Estado e “sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente.”

Em 5 de janeiro de 2023, Garnier quebrou o protocolo e não foi à posse do seu sucessor na Marinha, indicado por Lula. Garnier também foi assessor especial militar de quatro ministros da Defesa do governo Dilma Rousseff.

Amauri Feres Saad

Advogado que seria coautor da minuta golpista apresentada após as eleições de 2022 ao então presidente Bolsonaro. Saad foi implicado como suposto mentor da minuta pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista do 8 de Janeiro.

Anderson Gustavo Torres

Natural de Brasília, Anderson Torres, 47 anos, ingressou na Polícia Federal em 2003. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Delegado da Polícia Federal. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, entre março de 2021 e dezembro de 2022. No início de 2023, tornou-se secretário da Segurança do Distrito Federal. Em 8 de janeiro daquele ano, nos primeiros dias do seu novo cargo, estava em viagem de férias para os Estados Unidos. É suspeito de ter facilitado a ação de manifestantes golpistas que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, em Brasília.

Foi preso por cerca de quatro meses. Em buscas na residência de Torres, foi encontrado o documento que ficou conhecido como “minuta do golpe”, que seria utilizado para determinar a realização de novas eleições no país e prender o ministro Alexandre de Moraes (STF).

As medidas eram ilegais e representariam, na prática, um golpe de Estado para evitar a posse ou remover Lula do poder.

Anderson Lima de Moura

Coronel do Exército, foi indiciado por assinar carta junto com outros 37 militares. O documento foi considerado um apelo ao golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro.

Ângelo Martins Denicoli

Major do Exército, pertencia ao núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, segundo a PF. Ele também teria espalhado fake news referentes ao tratamento contra a covid-19 e contra vacinas.

Aparecido Andrade Portella

É apontado pela PF como responsável por angariar fundos para manifestações antidemocráticas em prol do governo Bolsonaro. Ele é militar da reserva, suplente da senadora Tereza Cristina (PL-MS) e serviu ao Exército Brasileiro ao lado de Jair Messias Bolsonaro em Nioaque, Mato Grosso do Sul, na década de 1970.

Segundo a PF, Portella era a ligação entre membros do governo bolsonarista e empresários que financiavam atos à favor do ex-presidente. O inquérito mostra que o militar visitou o Palácio da Alvorada (residência presidencial) ao menos 13 vezes em dezembro de 2022.

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

General, ex-comandante da Missão de Paz no Haiti, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Jair Bolsonaro.

Augusto Heleno foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Bernardo Romão Corrêa Netto

Coronel do Exército. Conforme a PF, teve participação ativa na convocação e realização de uma reunião em Brasília, em novembro de 2022, com militares das Forças Especiais, para discutir uma estratégia com o governo Bolsonaro sobre investidas golpistas.

Bernardo Romão Corrêa Netto é coronel do Exército. Exército Brasileiro / Divulgação

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

Engenheiro eletrônico, foi contratado pelo PL para auditar as urnas eletrônicas e concluiu que elas eram passíveis de fraude.

Carlos Giovani Delevati Pasini

Coronel do Exército, indiciado por assinar carta aberta em suposto apoio a golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro.

Cleverson Ney Magalhães

Coronel do Exército, foi subcomandante do Centro de Guerra na Selva. É suspeito de ajudar a organizar os distúrbios de 8 de janeiro de 2023 em Brasília e de tentativa de golpe de Estado.

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira

General, comandante do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter), ex-Forças Especiais.

Fabrício Moreira de Bastos

Coronel de Infantaria, foi adido na embaixada do Brasil em Israel. Foi indiciado por assinar uma carta aberta considerada com teor golpista.

Filipe Garcia Martins

Filipe Martins teria entregue para Bolsonaro a minuta do golpe. Twitter/X / Reprodução

Foi assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Teria entregue para Bolsonaro a minuta do golpe, conforme a delação de Mauro Cid. Martins era da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro, discípulo do falecido escritor e teórico Olavo de Carvalho.

Em março de 2021, ele causou polêmica ao fazer um gesto que seria ligado a doutrinas de supremacia branca em sessão no Senado. Martins foi denunciado pelo Ministério Público Federal em junho de 2021 pelo episódio.

Fernando Cerimedo

Marqueteiro argentino fez parte do núcleo de disseminação de fake news para desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro. Ficou conhecido por ter feito uma live em que acusou falsamente a existência de fraudes nas urnas no Brasil no pleito de 2022. As alegações foram desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Investigação da Polícia Federal (PF) revelou que a atuação de Cerimedo e a live aconteceram em contexto de interlocução com bolsonaristas. O argentino tem relação de amizade com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Giancarlo Gomes Rodrigues

Subtenente do Exército, trabalhava na Abin. Conforme a PF, espionou, sem ordem judicial, deputados de oposição a Bolsonaro, como Joice Hasselmann e Rodrigo Maia.

Guilherme Marques de Almeida

Tenente-coronel do Exército, é apontado como integrante de um núcleo de desinformação sobre a confiabilidade das urnas. É suspeito de disseminar fake news.

Hélio Ferreira Lima

Tenente-coronel do Exército, é ex-integrane das Forças Especiais e teria participado do plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes (STF). Está preso.

Jair Messias Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro é um dos indiciados. MAURO PIMENTEL / AFP

Capitão reformado do Exército, presidente da República entre 2019 e 2022. Começou a carreira política como vereador no Rio e foi deputado federal.

José Eduardo de Oliveira e Silva

Padre em Osasco (SP), teria integrado um grupo responsável pelo assessoramento e elaboração de teses com fundamentação jurídica que poderiam justificar a continuidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no cargo após ser derrotado na eleição para o Planalto em 2022.

Laércio Vergílio

General, defendeu a prisão de Alexandre de Moraes e manutenção de Jair Bolsonaro no poder, mesmo após derrota eleitoral.

Marcelo Bormevet

Agente da Polícia Federal lotado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), assessorava o diretor da agência, Alexandre Ramagem. É acusado de espionar ministros do STF.

Marcelo Costa Câmara

Capitão do Exército, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Acusado de disseminar fake news e planejar golpe de Estado.

Mário Fernandes

Jair Bolsonaro e o general Mário Fernandes. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

General, chefe-adjunto da Secretaria-Geral de Governo, ex-Forças Especiais.

Mauro Cesar Barbosa Cid

Lula Marque / Agência Brasil/Divulgação

Tenente-coronel, ex-integrante das Forças Especiais, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Nilton Diniz Rodrigues

General, ex-comandante de uma brigada na Amazônia. Era das Forças Especiais e se comunicou com vários suspeitos de tramar golpe de Estado. Assinou carta em suposto apoio a golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro.

Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho

Empresário e blogueiro, é neto do ex-presidente e general João Figueiredo. Defensor da ditadura militar, foi indiciado por propaganda antidemocrática e incitar militares a golpe de Estado.

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Nogueira foi ministro da Defesa de Bolsonaro. CCOMSOD / Divulgação

General, ministro da Defesa de Bolsonaro. Enviou um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançando suspeitas sobre a lisura das urnas.

Rafael Martins de Oliveira

Tenente-coronel do Exército, é um dos presos pelo plano terrorista de assassinato de Alexandre de Moraes (STF), Lula e Alckmin.

Reginaldo Vieira de Abreu

Seria peça-chave na disseminação de notícias falsas para colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Coronel do exército, a investigação indica que Abreu manipulou relatório oficiais das Forças Armadas para corroborar fake news divulgadas pelo argentino Fernando Carimedo. Em outro ato, levou um hacker à sede da PF em Brasília, para registrar denúncias e fraudes contras as urnas eletrônicas.

Rodrigo Bezerra de Azevedo

Seria chefe do grupo de operações que planejava o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, indica a PF. Ele é major do Exército Brasileiro e integra o Comando de Operações Especiais (Copesp).

Ronald Ferreira de Araújo Júnior

Tenente-coronel do Exército, trabalhava no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica. Segundo a PF, participou da redação da minuta do golpe entregue a Jair Bolsonaro.

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros

Tenente-coronel do Exército, integraria o núcleo de um grupo responsável por organizar reuniões e manifestações em frente aos quartéis, incluídos a mobilização, a logística e o financiamento de militares das forças especiais, em Brasília.

Tércio Arnaud Tomaz

Ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, é considerado um dos pilares do chamado “gabinete do ódio”.

Valdemar Costa Neto

Presidente do PL foi indiciado. Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Divulgação

Presidente do PL. Enviou à Justiça um relatório no qual coloca em descrédito a confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo eleitoral.

Walter Souza Braga Netto

MaMarcello Casal Jr / Agência Brasil

General, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Jair Bolsonaro. Teria organizado reuniões para planejar golpe de Estado. Braga Netto foi preso pela PF em 14 de dezembro.

