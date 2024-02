Alvo da Tempus Veritatis Ministro da Defesa foi ao Congresso desacreditar TSE após reunião com Bolsonaro no Planalto Aos deputados na Câmara, Paulo Sérgio Nogueira levantou suspeitas sobre integradidade das urnas; no Senado, apresentou plano de "votação paralela" em papel que aumentaria lisura das eleições de 2022