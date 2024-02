O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou públicas nesta sexta-feira (9) as imagens de uma reunião de Jair Bolsonaro com membros do governo, em julho de 2022. O material é citado na investigação da Polícia Federal sobre um possível plano de golpe de Estado para evitar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito daquele ano.