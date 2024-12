Movimento antidemocrático levou a atos de destruição em Brasília. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Três militares foram indiciados pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (11) no inquérito que investiga a formação de uma organização criminosa a fim de aplicar um golpe de Estado e manter Jair Bolsonaro no poder após a eleição de 2022, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do portal g1. A investigação já indiciou 40 pessoas, entre eles o próprio ex-presidente e o ex-ministro Braga Netto.

Os indiciamentos ainda serão analisados pela Procuradoria Geral da República (PGR), que deverá apresentar em fevereiro as denúncias contra quem for considerado culpado. Reportagem publicada no g1 revelou a identidade dos novos indiciados nesta etapa da investigação são:

Aparecido Andrade Portella — suplente da senadora Teresa Cristina (PL-MS), ex-ministra da Agricultura no governo de Bolsonaro

— suplente da senadora Teresa Cristina (PL-MS), ex-ministra da Agricultura no governo de Bolsonaro Reginaldo Vieira de Abreu — coronel do Exército Brasileiro

— coronel do Exército Brasileiro Rodrigo Bezerra de Azevedo — major do EB e membro do Comando de Operações Especiais (Copesp)

O mesmo inquérito já havia indiciado 37 pessoas há duas semanas, todos suspeitos de envolvimento no planejamento e elaboração do plano de golpe. Destes, 25 são militares da ativa ou reserva.

Quem são eles?

Aparecido Andrade Portella (E), Rodrigo Bezerra de Azevedo (C) e Reginaldo Vieira De Abreu (D) indiciados pela PF. Reprodução / Reprodução

Aparecido Andrade Portella

Aparecido Andrade Portella é apontado pela Polícia Federal como responsável por angariar fundos para manifestações antidemocráticas em prol do governo Bolsonaro. Ele é militar da reserva, suplente da senadora Tereza Cristina (PL-MS) e serviu ao Exército Brasileiro ao lado de Jair Messias Bolsonaro em Nioaque, Mato Grosso do Sul, na década de 1970.

Segundo a PF, Portella era a ligação entre membros do governo bolsonarista e empresários que financiavam atos à favor do ex-presidente. O inquérito mostra que o militar visitou o Palácio da Alvorada (residência presidencial) ao menos 13 vezes em dezembro de 2022.

Em mensagens direcionada a Mauro Cid, ele enviou prints de publicações que solicitava informações sobre pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, demonstrando receio em ter sua identidade revelada.

Nas mensagens para falar sobre o golpe de Estado, referia-se ao ato como "churrasco". Portella manteve-se calado durante o interrogatório da PF.

Rodrigo Bezerra de Azevedo

Rodrigo Bezerra de Azevedo seria chefe do grupo de operações que planejava o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, indica a PF. Ele é major do Exército Brasileiro e integra o Comando de Operações Especiais (Copesp).

A PF chegou a Bezerra a partir da análise de dados telefônicos. O sinal de linhas registradas com o nome "Brasil" foi identificado próximo da residência do militar em Goiânia, após a data da tentativa de assassinato.

O inquérito também descobriu ligações de Bezerra para contas bancárias em nomes terceiros, com caráter fraudulento. Um dos números utilizados estava registrado em um aplicativo de celular do general Mário Fernandes.

O major admitiu aos investigadores que utilizava chips anônimos, que esta seria uma prática comum em missões do Exército. No entanto, ele alega que o celular utilizado estava em uma sala do Copesp e que o dispositivo foi descartado em 2023.

Reginaldo Vieira de Abreu

Reginaldo Vieira de Abreu seria peça-chave na disseminação de notícias falsas para colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Coronel do exército, a investigação indica que Abreu manipulou relatório oficiais das Forças Armadas para corroborar fake news divulgadas pelo argentino Fernando Carimedo.

Em outro ato, levou um hacker à sede da PF em Brasília, para registrar denúncias e fraudes contras as urnas eletrônicas. O inquérito mostra que Abreu foi responsável por imprimir um documento, chamado Gabinete de Crise, para instruir Bolsonaro após o golpe, ação realizada dentro do Palácio da Alvorada.

Em novembro de 2022, atualizou a organização criminosa sobre deslocamentos de Gilmar Mendes, inclusive com o envio de fotos do ministro em um avião. A minuta do golpe, escrita na época, tinha como um dos objetivos prender Gilmar Mendes. Abreu também optou por ficar em silêncio frente à PF.

Outros 37 indiciados