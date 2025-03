Protestos continuam na Turquia e Erdogan avisa que não cederá aos manifestantes

Özgür Özel, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), o principal partido da oposição, anunciou que deixaria de convocar manifestações noturnas em frente à Prefeitura.

Em vez disso, pediu que as pessoas se reunissem em Istambul no sábado, apesar das proibições em vigor desde a semana passada naquele município; na capital, Ancara, e em Izmir, a terceira maior cidade do país.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, expressou sua "preocupação com as recentes prisões e protestos" no país após se reunir com seu homólogo turco, Hakan Fidan.