Por que o governo do RS não vai usar o Banrisul para quitar parte da dívida com a União

Banrisul rende ao Estado R$ 200 milhões de dividendos por ano, segundo secretária da Fazenda. Reinaldo Foltz / Banrisul / Divulgação

O novo programa de renegociação da dívida com a União, que entrou em vigor na última semana, permite aos Estados endividados quitar parte de seus débitos entregando ativos – como bens públicos e empresas estatais. No caso do Rio Grande do Sul, uma possibilidade seria entregar o Banrisul para quitar parte da dívida.

A troca do Banrisul por uma redução no débito, colocada na ponta do lápis, não vale a pena. A avaliação é da secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, para quem é possível ser favorável ou não à entrega do Banrisul a partir de uma perspectiva ideológica. Contudo, na análise fria dos números, a resposta seria simples.

— A gente já não tem mais ativos. A gente já privatizou todos. Aí você vai me perguntar: "E o Banrisul"? É questão de conta, é muito simples: O Banrisul rende R$ 200 milhões por ano ao Estado do Rio Grande do Sul. É o que recebemos por ano em dividendos. E se eu pegar o Banrisul e oferecer (na renegociação), seria (uma redução na dívida de) R$ 20 bilhões. Em dez anos, o Banrisul já me deu em dividendos mais do que R$ 20 bilhões e eu perdi um ativo. Então, não faz sentido a gente vender o banco — pontuou Santana.

Somente em 2024, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o Banrisul pagou R$ 241,4 milhões em dividendos ao Estado, acionista majoritário do banco.

A dívida atual do RS com a União é de cerca de R$ 100 bilhões e, como está vinculada à Selic, tem perspectiva de crescer na ordem de aproximadamente R$ 13 bilhões ao ano.

O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), sancionado com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana, altera o indexador desta dívida, trocando a Selic por uma composição que envolve o IPCA. Isso tem potencial de fazer o Estado economizar cerca de R$ 7 bilhões ao ano no custo da dívida, a partir de 2028.

Contudo, a adesão do Estado a este novo programa de renegociação da dívida com a União é considerada extremamente negativa pelo governo do Rio Grande do Sul, no curto prazo. Isso porque, para aderir a esta nova renegociação, o Estado perderia o benefício que tem hoje de suspensão do pagamento das parcelas da dívida com a União. Em números, o Estado perderia, entre 2025 e abril de 2027, entre R$ 5 e R$ 7 bilhões.

Secretária da Fazenda, Pricilla Santana, diz que venda do Banrisul "não faz sentido". Lucas Kloss / ALRS Divulgação

Esse impacto negativo para as contas do Estado nos primeiros anos torna a nova renegociação da dívida "inviável" no curto prazo, avalia o Piratini. O dilema entre aderir ou não ao novo programa de renegociação da dívida se dá porque, no longo prazo, os benefícios para o Estado são considerados essenciais e estruturantes.

— Se a gente adere ao Propag agora, em vez de ter o dinheiro para investir no processo de recuperação, o que daria até R$ 7 bilhões, a gente vai ter que depositar em um fundo com outros Estados. Esse prejuízo de curto prazo, trazido pelo veto presidencial, inviabiliza uma solução estruturadora de médio e longo prazo para o Rio Grande do Sul — disse a secretária Pricilla, na mesma entrevista.

Leite defende mobilização política para manter benefício

O governo gaúcho enxerga dois caminhos para resolver o dilema. O primeiro é tentar derrubar os vetos de Lula no Congresso e, assim, manter o Propag com o texto original, que garantia que o Estado se mantivesse com o benefício de suspensão do pagamento da dívida.

— Não vamos aceitar que retirem o recurso da reconstrução do Estado, vamos nos insurgir contra isso e vamos nos fazer ouvir lá em Brasília — disse o governador Eduardo Leite (PSDB), em discurso nesta segunda-feira (20) no Palácio Piratini.