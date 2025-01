Governo federal abre a porta para negociação de veto que prejudica Rio Grande do Sul

Eduardo Leite no Fórum dos Governadores em Brasília, em dezembro de 2024. Maurício Tonetto / Secom,Divulgação

As reclamações do governador Eduardo Leite, do vice, Gabriel Souza, e de secretários de Estado sobre os vetos do presidente Lula a emendas incluídas no projeto que trata da renegociação das dívidas dos Estados tiveram eco. Na manhã desta terça-feira (21), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ligou para o governador Eduardo Leite e abiu um canal de negociação em relação à demanda do Rio Grande do Sul, de não precisar depositar R$ 5 bilhões no fundo que vai compensar Estados que estão com as contas em dia.

Leite tem reclamado que não adianta o governo suspender o pagamento da dívida por três anos, o que significará R$ 14 bilhões para obras de reconstrução, e com a outra mão tirar R$ 5 bilhões. O secretário de Comunicação do governo do Estado, Caio Tomazeli, confia que será encontrada uma solução via interpretação do enquadramento do Rio Grande do Sul em diferentes leis — a do regime de recuperação fiscal, a da suspensão do pagamento por causa da enchente e a que criou o Propag, programa de renegociação das dívidas.