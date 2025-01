Na posse de Trump, comitiva brasileira ficou do lado de fora do Capitólio

Comitiva brasileira segura bandeira que une EUA e Brasil. Giovani Cherini / Arquivo pessoal

Os eventos paralelos justificaram o esforço de um grupo de deputados brasileiros de ir aos Estados Unidos para a posse do presidente Donald Trump. Mas cerimônia mesmo, no Capitólio, ninguém entrou. A expectativa agora é para o baile desta segunda-feira (20) à noite. Os “convidados” tiveram como opção assistir à posse pelo telão, em uma arena fechada, ficar ao relento ou acompanhar pela TV, do quarto do hotel.

O deputado Giovani Cherini (PL) foi sincero:

— Estamos assistindo com um grupo de brasileiros do lado de fora do Capitólio. Está 12 graus negativos. Uma sensação térmica terrível. Tudo bem pra quem nasceu na roça, em Soledade, vendendo nó de pinho na beira da BR-386. Já peguei menos 9 (graus).

Cherini tirou fotos com os brasileiros, entre eles o deputado gaúcho Maurício Marcon (Podemos) e a também deputada Carla Zambelli (PL-SP), segurando uma “fusão” da bandeira do Brasil com a dos Estados Unidos.

Ao lado do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), Cherini questionou o conselheiro do presidente Donald Trump e presidente da Frente Parlamentar dos deputados conservadores do Congresso norte-americano, Jim Pfaff, sobre como Donald Trump pode ajudar a "restabelecer a democracia e a liberdade no Brasil". Enquanto Cherini falava em português, Van Hattem cochichava no ouvido de Pfaff a tradução simultânea em inglês.

À Jair Bolsonaro, que não recebeu autorização para sair do país acompanhar a posse nos Estados Unidos, coube acompanhar a cerimônia pela televisão, do seu escritório na sede do PL em Brasília.

Looks de gala

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, participaram na noite de domingo do jantar de gala com a presença de Trump — ela vestindo um longo de veludo alemão verde, que ressaltava sua silhueta, e ele usando smoking. Nos comentários de uma das fotos de Michelle, seu maquiador oficial, Agustin Fernandez, escreveu: “Esbanje beleza, deslumbre elegância. Com vocês, Lady M".

A esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloísa, usou um longo vermelho que também ressaltava suas formas.