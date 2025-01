O figurino da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi uma atração à parte na posse de Donald Trump. Vestida de preto, com uma gola branca rente ao pescoço, Melania usou um chapéu preto com uma fita branca que lhe ocultava metade do rosto — os olhos não apareciam nas imagens em vídeo transmitidas para o mundo.

O chapéu preto lembrou a figura de Zorro, um dos personagens mais conhecidos do cinema americano. Na hora em que Trump foi beijá-la, esbarrou no chapéu e conseguiu apenas dar um selinho no ar, próximo ao queixo da esposa.

Melania manteve-se a maior parte do tempo séria. Nas poucas vezes em que sorriu, mostrou que estava com um batom nude e a expressão de que não envelheceu nos quatro anos em que o casal esteve afastado do poder.